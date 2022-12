Kanye West se niega a leer las críticas a su colección de moda

El rapero Kanye West estrenó su colección de moda el pasado jueves aprovechando la Semana de la Moda de Nueva York. Sin embargo, el artista se niega a leer lo que las críticas dicen de su estreno como diseñador pues para él no son más que "cumplidos ambiguos".

"No leo las críticas porque son cumplidos ambiguos y se centran en lo que no es importante. Ha sido muy difícil hacer esto. Sería difícil hacer una proposición así de simple para un diseñador. Algunas personas me dicen que debería tener logos o tener otras cosas, pero yo he luchado por hacer exactamente lo que querría tener en mi armario. Luché por lo que creía verdadero para mí", argumentó el rapero a Style.com.

Kanye West, marido de Kim Kardashian y padre de North junto a la estrella televisiva, explica que el objetivo de su colección y de la disposición de las modelos durante el desfile fue la de inspirar a la gente joven, e insiste en que quien le critica no ha entendido el concepto.

"Hay muchos niños en las calles que han esperado a que alguien hable por ellos y por lo que hacen, que conecten con ello directamente. Y eso es lo que he venido a hacer. [En un momento del desfile] tenía un ejército detrás de mí, así que si el crítico no ha reconocido el ejército, entonces no está reconociendo el tanque que viene detrás. Quiero decir, no sé si la gente lo sentirá así, pero ya es tarde. Si estás viendo esto, ya es demasiado tarde", explicó el artista al mismo medio.