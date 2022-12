Kanye West se compara con un erizo

Aunque su reputación de tipo duro le ha convertido, entre otras cosas, en la gran pesadilla de los paparazzi, el rapero Kanye West asegura que solo saca a relucir su agresividad verbal cuando se siente amenazado por sus enemigos y detractores, por lo que podría tener sentido que, a la hora de compararse con un animal, el artista se vea mucho más identificado con un "erizo" que con cualquier tipo de depredador.

"Hay veces que tengo que recordarle a la gente que no muerdo, que no tengo colmillos. El hecho de ser rapero y de contar las cosas como las siento hace que muchas personas piensen que soy alguien de carácter difícil, pero no es así. No soy un tiburón ni un tigre, diría que me parezco más a un erizo o a uno de esos peces que se hinchan, esos que parecen muy amenazantes pero que en realidad son insignificantes", aseguró en una entrevista a la revista GQ.

Como músico y padre de familia, Kanye solo quiere ganarse el respeto de sus semejantes y hacer todo lo posible por garantizar la seguridad y el bienestar de su adorada familia, lo que en ocasiones le ha llevado a edificar un "muro de protección" a su alrededor que ha sido malinterpretado por quienes no conocen su verdadera personalidad.

"A veces tengo que sacar las garras y luchar contra aquellos que nos quieren hacer daño, del tipo que sea, pero ese muro de protección que tengo construido alrededor de mi familia solo es necesario para que los demás te respeten. Soy un hombre pacífico y conciliador, siempre he sido así pese a todas las cosas horribles que se han dicho sobre mí", apuntó en la misma conversación.