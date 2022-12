Kanye West regala a Kim Kardashian un retrato firmado por el grafitero Bambi

Desde que se convirtiera en un hombre casado este fin de semana, el rapero Kanye West parece haber sufrido un cambio de actitud radical que le ha llevado a dejar a un lado su conocido comportamiento "narcisista" para centrarse en agasajar a su ya esposa Kim Kardashian, hasta el punto de regalarle un exclusivo retrato de ella realizado por el artista grafitero Bambi para conmemorar su unión.

"Es el primer gesto no narcisista que Kanye ha tenido en su vida, porque solicitó específicamente no aparecer en la pintura. También dejó claro que quería que Kim se pareciera lo más posible una princesa", aseguró una fuente al periódico Daily Star.

Aunque derrochar exorbitantes sumas de dinero nunca ha supuesto un problema para el cantante, Kanye tenía claro que no pensaba conformarse con un obsequio tradicional que no estuviese a la altura de Kim, por lo que no habría dudado a la hora de desembolsar una elevada suma por el retrato.

"Kanye ha repetido varias veces que no le importaba cuánto podía llegar a costar la pintura. Así que bien podría tratarse de una de las mejores ventas que Bambi haya hecho jamás", añadió.

Pero por el momento, la obra de arte tendrá que permanecer a buen recaudo hasta que la pareja de recién casados concluya su luna de miel -que comenzó justo después de la lujosa unión que ambos protagonizaron en Florencia (Italia) este fin de semana-, en la que no les acompaña su hija North.

Kim y Kanye han preferido que su pequeña, de 11 meses, regrese a Los Ángeles (California) con su abuela materna, Kris Jenner, mientras sus famosos padres disfrutan de la primera parada de su primer viaje oficial como marido y mujer en Irlanda, donde se han alojado en el exclusivo complejo de Castlemartyr, un hotel de cinco estrellas en la idílica región de East Cork.