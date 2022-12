Kanye West quiere dar el salto al cine

Aunque en un primer momento el guionista Brett Easton Ellis se mostró reacio a escribir una historia para Kanye West, se convenció inmediatamente tras escuchar el último disco del rapero, 'Yeezus'.



"Vino y me pidió que escribiera un guion para él. Yo al principio no quise, hasta que escuché 'Yeezus'. Esto fue a principios del verano del año pasado, cuando estaba conduciendo mi coche. Me había dado una copia de su disco antes de ser publicado y tras escucharlo pensé que independientemente de si estaba haciendo lo correcto o no aceptando el proyecto, quería trabajar con la persona que había hecho un disco tan bueno. Así que dije que sí, así fue como empezó todo. Eso fue hace siete u ocho meses. Ya veremos qué ocurre. Solo puedo decir que se desarrolla en 'Kanyeland' y que la historia está enmarcada en otros tiempos", desveló Ellis durante una entrevista al portal Vice.



Además de admirar su talento, el autor de 'American Psycho' considera que Kanye West es una persona fascinante, a pesar de que no tenga muy buena reputación en la opinión pública.



"Me encanta cómo es como persona. Soy consciente de que no cae muy bien a la prensa, pero si pasas tres horas con él en una habitación te das cuenta de que es una persona increíble", añadió.



Bang Showbiz