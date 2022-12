Kanye West: 'North va antes que mi trabajo'

El rapero Kanye West -quien será padre de nuevo próximamente junto a su mujer Kim Kardashian- organiza sus eventos y reuniones de trabajo en torno a su hija.

"Cuando North está aquí en Europa tengo que estar seis horas al día con ella, porque si no solo estaré trabajando y mi tiempo con ella irá en función de mis reuniones. En lugar de eso, las reuniones las fijo en torno a ella", admitió Kanye en la última edición de Q Magazine.

La estrella de hip hop no está dispuesta a permitir que su éxito y su apretada agenda interfieran en la relación con su hija North o con su esposa Kim, ya que adora a su familia. Como adoraba a su madre, Donda, quien murió en 2007 por complicaciones surgidas durante una cirugía plástica, una pérdida que aún no ha superado y que cree que ha sido uno de los sacrificios que ha tenido que hacer por encontrar el éxito.

"Mi madre. Si no me hubiera mudado a Los Ángeles ella estaría viva... No quiero profundizar mucho en esto porque me pondría a llorar", concluyó un emocionado Kanye.