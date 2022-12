Kanye West moldea a Kim Kardashian para ser la 'esposa perfecta'

Aunque ambos comparten afición por el lujo y por los focos de la atención mediática, el rapero Kanye West tiene claro que aún existen ciertos aspectos que impiden que Kim Kardashian sea la "esposa perfecta" para él, una certeza que le anima a ofrecer consejo a la estrella televisiva en toda clase de asuntos de la vida cotidiana, incluyendo la manera más acertada de posar ante los fotógrafos.

"Kanye puede llegar a ser extremadamente controlador con todos los pequeños detalles de su vida, su personalidad es así. Así que quiere que Kim sea perfecta, y eso se refleja en el hecho de que antes Kim siempre sonreía cuando le estaban sacando una foto, pero ahora aparece luciendo siempre la misma expresión imperturbable que él", aseguró una fuente a la revista Grazia.

Sin embargo, la actitud perfeccionista del controvertido músico podría haber empezado a afectar negativamente a la madre de su hija North (1), hasta el punto de llegar a minar su otrora decidida personalidad.

"Ahora da la impresión de que no puede tomar ni la decisión más insignificante sin contar con él. Kim es capaz de llamarle para asegurarse de que está comprando la marca de agua correcta", añadió el mismo informante.

Lo cierto es que Kim ha llegado a reconocer en más de una ocasión que a veces confía ciegamente en el criterio de su marido, sobre todo en lo tocante a su vestuario.

"En ocasiones me pongo un conjunto y Kanye no tiene ningún reparo en decirme: 'No, eso no te queda bien'. La verdad es que confío plenamente en su opinión", confesaba Kim a la edición dominical del diario The Times.