Kanye West fue el héroe de las damas de honor en su boda

Para Kanye West era muy importante que todo fuera perfecto el día de su boda con Kim Kardashian el pasado mes de mayo y por ello, como las damas de honor de su ya esposa no estaban del todo contentas con los vestidos que iban a lucir en la ceremonia, el rapero no dudó en contratar los servicios de otro diseñador para que confeccionara nuevos modelos a pesar de que la boda era inminente.

"Las chicas no estaban contentas con sus trajes, pero es muy difícil encontrar un vestido que se ajuste a los cuerpos de cada una de mis hermanas", reveló Kim en su programa de televisión 'Keeping Up with the Kardashians'.

Y el problema fue a más cuando la pareja descubrió que la mayor de las hermanas Kardashian, Kourtney, estaba embarazada de su tercer hijo, una feliz noticia que no quería revelar hasta después de la boda, pero que el ceñido vestido ponía en evidencia.

"Todas las personas tienen una forma y una altura diferentes, pero la primera vez que pedí los vestidos no tenía ni idea de que Kourtney estaba embarazada. Yo quería que todo el mundo estuviera cómodo y que ellas adorasen sus vestidos", añadió Kim.

Fue entonces cuando Kanye intervino para complacer a las damas de honor y preservar el secreto de Kourtney, encargando nuevos vestidos.