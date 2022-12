Kanye West cuestiona el 'talento' de Barack Obama

Una "misión divina" ha llevado al controvertido Kanye West a mostrar de nuevo su lado más crítico con la administración Obama y a reclamar al presidente de Estados Unidos soluciones "ingeniosas" para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, dejando claro que la falta de fondos no debería ser excusa para justificar la falta de "creatividad" en materia política.

"Para que los cambios sean posibles obviamente se necesita dinero, pero en general las buenas ideas no están relacionadas con el dinero; la creatividad, el ingenio y el talento son cualidades que debería encarnar todo buen líder", aseguró el rapero en una entrevista a la emisora Power 106 FM.

La última incursión del marido de Kim Kardashian en el debate sobre los asuntos públicos viene impulsada por su "obligación moral" de contribuir a la construcción de una sociedad más próspera, y aunque es consciente de que muchos de sus detractores se burlarán de sus ambiciosos objetivos, el artista pide al menos que le dejen expresar las líneas maestras de su estrategia antes de juzgarle.

"Solo estoy cumpliendo con la misión divina que Dios me ha encomendado. Así que antes de criticarme, centraos en lo que estoy diciendo y no tanto en las formas. Estoy hablando de esto porque tengo la obligación moral de ayudar, y lo haré utilizando todas las bendiciones con las que cuento. Estamos avanzando hacia el futuro y yo solo quiero asegurarme de que todo sale bien", reflexionó.

Las peculiares declaraciones del artista le han llevado a romper su promesa de no volver a mencionar al mandatario estadounidense en los medios, algo a lo que se comprometió hace unos meses tras criticar abiertamente a Obama por decir en público que los jóvenes no deberían seguir el ejemplo de "personajes como Kim Kardashian y Kanye West".

"Somos iconos del pop y al presidente le gusta utilizar estos términos para reducirnos simplemente a eso. Si lo que pretende es distraer a la gente de sus problemas diarios, debería haber dicho directamente que odia a Kanye West y automáticamente habría 30 personas más que se unan a su campaña. Pero no voy a volver a hablar de él, ya no me preocupa lo que piense de mí", afirmaba entonces a la emisora HOT 107.9.