Kaley Cuoco agradece el apoyo de su familia tras separarse de Ryan Sweeting

La actriz Kaley Cuoco está contando con el apoyo de su familia y amigos tras anunciar públicamente su separación del tenista Ryan Sweeting después de dos años de matrimonio.

"Tengo los mejores amigos y la mejor familia del mundo entero", escribió la intérprete de la serie 'The Big Bang Theory' en su cuenta de Instagram junto a un collage de fotos de sus allegados.

Publicidad

Este bonito mensaje llega apenas dos días después de que el representante de Kaley confirmara oficialmente el final de su matrimonio.

"Kaley Cuoco y Ryan Sweeting han decidido de mutuo acuerdo terminar su matrimonio. En este momento piden que se respete su privacidad. No se hará ninguna declaración más respecto a este tema", afirmaba un comunicado público del representante de la actriz.

Tras el anuncio, Kaley eliminó todo rastro de su ya exmarido de su cuenta de Instagram y dejó de seguirle en el resto de sus redes sociales.

La sorprendente noticia llega una semana después de que la actriz afirmara públicamente que Ryan y su expareja, el actor Johnny Galecki -con quien comparte protagonismo en 'The Big Bang Theory'-, eran muy buenos amigos.

Publicidad

"Bueno, Johnny y yo salimos juntos hace ya cinco años, así que creo que los dos lo hemos superado. De hecho, es uno de mis mejores amigos. Fue una situación que acabó bien. Pero entiendo que en ocasiones no sucede así. Podía haber salido muy mal. Es uno de mis amigos más queridos y Ryan le quiere mucho. Johnny también le quiere. Tengo mucha suerte", explicaba Kaley en el programa 'Watch What Happens Live'.

Por: Bang Showbiz