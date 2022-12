Justin Bieber y Seth Rogen se enzarzan en Twitter

Como era de esperar, el cantante Justin Bieber (20) ha terminado por responder a los insultos de Seth Rogen (31) pidiéndole disculpas irónicamente por no haberle "venerado" durante su primer encuentro en un programa de la televisión alemana, tras el que el actor no dudó en calificar a la estrella como una persona antipática, desagradecida y poco sincera.

Justin ha querido justificar su comportamiento achacando su hosca actitud a la timidez, para añadir, en lo que podría interpretarse como un gesto de buena voluntad, que aún es un gran admirador de su trabajo, pese a lo que curiosamente ha cometido el error de no escribir correctamente su apellido.

"Seth Rogan, siento no haberte venerado cuando pedí conocerte. Probablemente estuve un poco tímido y no quería resultar excesivo, pero aun así. Me encantan tus películas (sic)", publicó en su cuenta de Twitter.

Parecía solo cuestión de tiempo que Justin decidiese entrar en el intercambio de descalificaciones, sobre todo después de que Seth no tuviera ningún problema en calificar al joven de "cap***o" este lunes para reiterar su opinión sobre él.

"Es el ejemplo perfecto de alguien a quien estás convencido de que vas a odiar cuando lo conozcas, y cuando por fin lo haces resulta que te cae tan mal como pensabas. Cuando te lo presentan consigue superar todas las expectativas sobre cómo esperas que sea", aseguró Seth durante una entrevista en el programa de 'The Howard Stern Show'.

Aunque lo que más debió herir el orgullo del canadiense fue, sin duda, la afirmación de que la reputación de su exnovia Selena Gomez se había visto afectada por su intermitente relación. Justin ya ha demostrado en el pasado que se trata de un tema sensible para él, llegando a sufrir un ataque de ira hace dos meses mientras prestaba declaración ante la corte de Miami cuando era preguntado por el fiscal acerca de su relación con la ex estrella Disney.

Ahora queda por ver si Seth decide recoger el guante lanzado por Justin a través de la plataforma social, donde comenzó este desafortunado enfrentamiento después de que se hiciesen públicos los cargos contra el canadiense por conducir borracho y resistirse a la autoridad.

"Bromas aparte, Justin Bieber en un pedazo de mie**a", escribía en aquel entonces Seth Rogen.