Justin Bieber sueña con casarse y tener hijos

"Tengo muchísimas ganas de tener una preciosa esposa y un montón de pequeños monstruitos corriendo a mi alrededor. Pero esas cosas están en manos de Dios, no en la mías", aseguró el cantante canadiense en declaraciones recogidas por la revista semanal In Touch.

Estas 'maduras' declaraciones contrastan con el comportamiento que ha demostrado Bieber en los últimos meses, en los que se le ha podido ver escupiendo a sus fans desde el balcón de su hotel, protagonizando un altercado en una discoteca, insultando a Bill Clinton y orinando en un balde.

A pesar de todo ello, el joven vocalista sigue asegurando que su madre, Pattie Mallette, le ha enseñado a comportarse y a ser un correcto caballero cuando se encuentra rodeado de mujeres.

"No voy a mentir, es divertido ser joven, enamorarse y disfrutar del amor. Mi madre me ha enseñado cómo se debe tratar a las mujeres, así que me encanta salir con chicas y ser agradable con ellas. Porque todo el mundo merece sentirse especial", explicó.

Recientemente, se relacionó al cantante con la joven modelo Ashley Moore, con quien se le pudo ver disfrutando de un romántico almuerzo, unas fotografías que rápidamente inundaron la red de conjeturas sobre si Bieber habría encontrado una nueva pareja para sustituir a Selena Gomez.

Algo que no habrá gustado al joven artista, a quien le gustaría que la opinión pública dejase de obsesionarse con su vida sentimental y empezara a centrarse en su música.

"Algunas veces pienso que la gente se está distrayendo de lo que es importante aquí, olvidan que estoy aquí porque creo música. Me entrego al máximo en mi carrera, y me gustaría que la gente empezase a preocuparse más por eso", se sinceró.

Por: Bang Showbiz