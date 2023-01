Justin Bieber será investigado por la fiscalía de San Francisco ¡Aquí los motivos!

El cantante canadiense Justin Bieber se enfrenta nuevamente a un problema con la justicia. En esta ocasión su conducta ha irritado al fiscal de San Francisco, Dennis Herrera, quien se ha puesto en contacto este lunes con el sello discográfico del artista, Universal Music Group, para determinar quién realizó una serie de graffitis promocionales del último disco de Justin, 'Purpose', en las aceras de la ciudad. Eliminarlos ha supuesto un gran coste, ya que fueron realizados con pintura resistente al agua que no se borró ni siquiera después de las últimas tormentas.

"Esta campaña de marketing ilegal afecta a nuestros barrios peatonales y a nuestro turismo y crea distracciones visuales que ponen en peligro a los peatones en los tramos concurridos de su camino y comunica irresponsablemente a la juventud que la rebeldía y el desprecio a la propiedad pública son consentidos y estimulados por sus beneficiarios", escribió Herrera en la carta, que está disponible en la página web de la fiscalía bajo el título 'It's too late now to say sorry' ('Ahora es demasiado tarde para pedir perdón'), una frase que hace referencia a uno de los versos de la canción de Justin, 'Sorry'.

Publicidad

Mira también: Justin Bieber, víctima de memes por este desnudo

Según Herrera, se han recibido varias quejas acerca de los graffitis, que se encuentran en el distrito de Haight-Ashbury y en otras áreas de la ciudad, según informa Billboard.

"Las calles de San Francisco no son lienzos para la publicidad corporativa y lo hemos dejado claro", comentó el director del departamento de Servicios Públicos, Mohammed Nuru.

La campaña publicitaria para promocionar el último disco de Justin ha incluido la realización de graffitis en calles de distintas ciudades, aunque hasta ahora los responsables de la misma habían optado por dibujarlos utilizando tiza.