Justin Bieber se niega a trabajar con la hermana menor de Kim Kardashian

Al cantante Justin Bieber no le entusiasma la idea de trabajar en un futuro con su amiga, la modelo Kendall Jenner -con quien se le relacionó sentimentalmente en el pasado-, porque no considera que sea el "tipo de chica" adecuado para un videoclip.

"No creo que ella sea realmente el tipo de chica para un vídeo, ¿verdad que no? Es modelo, no me parece que necesite salir en un videoclip", explicó la joven estrella en el programa de radio australiano 'Kyle and Jackie O Show'.

Por el momento Justin no tiene prisa por rehacer su vida sentimental tras romper su intermitente romance con la cantante Selena, que duró desde el 2011 al 2014.

"No tengo novia. Estaba viendo a una persona, más o menos. Es complicado. En mi última relación me juzgaron demasiado, había demasiada gente opinando y todo eso. No quiero volver a pasar por algo parecido", reconoció.

Justin reconoció recientemente que su relación con Selena le había dejado "cicatrices" que condicionaban la manera en que se comportaba con sus parejas sentimentales.

"Sí, algunas cosas te dejan cicatrices. Tienes cicatrices y por eso no haces ciertas cosas, porque en tu anterior relación harías enloquecer a tu pareja con ellas, pero en cambio la persona con la que estás ahora te dice: '¿De qué estás hablando?'", admitía Justin en una entrevista a la revista COMPLEX.

Por: Bang Showbiz