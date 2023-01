Justin Bieber se gasta más de 1.000 dólares en un restaurante de comida rápida

El cantante Justin Bieber invitó este miércoles a todo el equipo de su gira 'Purpose World Tour' a una calórica cena a base de hamburguesas, patatas fritas y batidos en uno de los restaurantes de la popular cadena de comida rápida Five Guys en Sheffield (Inglaterra), por la que acabó pagando un total 1.000 libras (1.200 dólares), según ha confirmado un portavoz de la compañía.

Las populares hamburgueserías son unas de las preferidas de las estrellas de la música, contando entre sus clientes más leales con Margot Robbie, Tom Hardy, Ed Sheeran, que le dedicó incluso un tuit de alabanza, y Adele, que recurrió a las delicias del restaurante para consolarse tras su desastrosa actuación en la anterior gala de los Grammy.

En el caso concreto de Justin Bieber, el joven es un apasionado de la comida rápida de cualquier tipo, dejándose ver en numerosas ocasiones por los locales de las cadenas más populares y asequibles durante sus viajes por el mundo. El pasado agosto, por ejemplo, vivió un momento bastante embarazoso en un restaurante de Subway en West Hollywood, cuando su tarjeta de crédito fue rechazada mientras intentaba comprar galletas y cuatro botellas de leche para su entonces novia, Sofia Richie, y él. Por suerte para el cantante, uno de sus incondicionales Beliebers que se encontraba en el local le reconoció y se ofreció amablemente a pagar en su lugar.

A pesar de su afición por las hamburguesas y demás manjares poco saludables, el intérprete afirma que eso no le impide seguir luciendo una musculatura de infarto, que estrenó para posar para la controvertida campaña de Calvin Klein, en la que se acusó a los responsables de usar Photoshop para resaltar sus abdominales, gracias a un plan de entrenamiento que sigue fielmente.

"Trabajo con mi entrenador personal unos cinco días a la semana durante 45 minutos. Un día trabajamos la espalda y los tríceps, al siguiente los bíceps y el pecho, y el tercer día nos centramos en las piernas y en los hombros. Y hago abdominales un día sí y uno no. No sigo una dieta especial, trato de cuidar lo que como, pero a veces también como de manera poco sana, ¡soy un chico de 20 años!", aseguraba el año pasado Justin a Us Weekly.

Bieber se presentará en Bogotá, a ver si de pronto lo vemos gastar esa cantidad de dinero en uno de los restaurantes de la ciudad.