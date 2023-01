Justin Bieber se disculpa con Ronda Rousey por no hacerse una foto con su hermana

El cantante Justin Bieber se ha disculpado con la luchadora Ronda Rousey por su negativa a sacarse una fotografía con su hermana Julie, de 17 años, cuando se encontraron en el Festival de Cine de Cannes el pasado mayo, a pesar de no recordar el incidente.

"Creo, supuestamente, que ella me pidió una foto con su hermana o algo y supongo que dije que no. Aunque no recuerdo nada de esto, por lo que, Ronda, lo siento. ¡No me patees el culo!", contó en el programa 'Entertainment Tonight'.

Bieber es aficionado al boxeo y le gustaría mejorar sus habilidades, aunque por el momento se conforma con disfrutar de las peleas de los profesionales como Ronda, aunque a veces les toque perder, como sucedió en su pelea en Australia con Holly Holm hace unos días.

"Me gustaría mejorar en el boxeo. ¿Viste a Ronda Rousey? ¡Quedó fuera de combate! Oh Dios mío, la noquearon por completo. Bueno, mejor dicho, la aporrearon", comentó.

Pero su futuro pinta mucho más placentero y tranquilo, y pasa por casarse, tener hijos y una cancha de baloncesto.

"[Querría] tener una familia, una esposa, hijos... y una pista de baloncesto cubierta y una piscina también cubierta. Quiero construirla, encontrar el lugar adecuado".

Por: Bang Showbiz