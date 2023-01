Justin Bieber se compara con Amy Winehouse

El cantante Justin Bieber encuentra muchas similitudes entre los problemas que él está teniendo para lidiar con la fama y los que experimentó Amy Winehouse, quien murió en 2011 a los 27 años.

"Te sientes solo cuando estás de gira. El resto de personas solo ve la parte glamurosa y maravillosa de esto, no ve la otra cara. Esta vida puede acabar destrozándote. Me siento aislado. Cuando estás en una habitación de hotel, rodeado de fans y con los paparazzi siguiéndote a todas partes... puede resultar demasiado. Cuando no puedes ir a ningún sitio o hacer nada solo, llegas a deprimirte. No le desearía eso a nadie. Vi el documental sobre la vida de Amy Winehouse en un avión y se me saltaron las lágrimas. La gente pensaba que era divertido reírse de ella cuando estaba en su peor momento, que era divertido seguir presionándola, hasta que se perdió por completo, y eso fue lo que intentaron hacer también conmigo. Solo quiero que el mundo sepa que soy humano. Me cuesta superar cada día que pasa. Creo que eso mismo le sucede a mucha gente", confiesa el joven artista en una entrevista a la revista NME.

Desde el punto de vista de Justin, el revuelo que provocaron sus errores pasados fue aún mayor debido a la imagen de niño bueno que se había ofrecido de él hasta aquel momento.

"Todo fue culpa de cómo se vendió la marca Justin Bieber. Era una estrella del pop con un pelo bonito y una p**a imagen muy concentra, nadie podía estar a la altura de esa imagen. Así que cuando sucedió todo, la gente pensó: 'Vamos a destrozarle'. Si ves a Ghandi liándose un porro no es lo mismo que si ves a Ryan Gosling. Con Ryan Gosling no te meterías tanto".