Justin Bieber sale en busca de las mujeres más lindas de Ibiza

Aunque la mayoría de los jóvenes de su edad aprovechan la temporada estival para vivir uno o varios romances de verano , el polémico cantante Justin Bieber parece haber llevado esta inocente costumbre a un nuevo nivel al recorrer las discotecas de Ibiza en busca de las turistas más atractivas para invitarlas a compartir con él una noche inolvidable en uno de sus exclusivos reservados.

De hecho, el ídolo juvenil terminó por despertar las iras de algunas de sus admiradoras a su paso por el famoso club Amnesia, donde sus acompañantes dejaron bien claro que Justin solo se codeaba con 'tías buenas'.

" Justin estaba causando problemas por culpa de su séquito , que no paraba de pasearse por la pista de baile de la discoteca buscando chicas para preguntarles si querían unirse a la fiesta de Justin. Pero a algunas les dejaron muy claro que tendrían que ir solas si sus amigas no estaban lo 'suficientemente buenas'", aseguró una fuente al periódico The Sun.

Pero curiosamente, una vez que las jóvenes más "afortunadas" conseguían acceder al reservado de la estrella musical, Justin no se molestaba en cruzar una palabra con ellas.

"Ni siquiera parecía que Justin estuviera interesado en hablar con las chicas. Simplemente, se quedó de pie en medio de la pista mientras ellas bailaban a su alrededor. Todo era muy extraño", añadió.

La estancia del artista en la isla pitiusa está siendo realmente ajetreada , sobre todo teniendo en cuenta que hace apenas una semana Justin volvió a convertirse en el centro de la atención mediática al verse envuelto en una pelea con Orlando Bloom en el famoso restaurante Cipriani, tras haber lanzado, supuestamente, varias indirectas al actor asegurando que su exmujer, la modelo Miranda Kerr, le había "hecho un hombre".

Bang Showbiz.