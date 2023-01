Justin Bieber quiere hacerse un nuevo tatuaje

El cantante Justin Bieber , que ya tiene repartidos un gran número de tatuajes por todo el cuerpo, tiene ganas de añadir aún más tinta a su piel durante su viaje a Nueva Zelanda para promocionar su nuevo sencillo, 'What Do You Mean?', y su próximo álbum.

"Te juro que me haría un nuevo tatuaje si me pones en contacto con un buen tatuador. Si materialmente tengo tiempo, me haría uno esta misma noche, de verdad", aseguró el joven en el programa 'Story on TV3'.

Justin ha añadido recientemente algunos nuevos diseños al tatuaje de manga que tiene en su brazo izquierdo, aunque no ha ofrecido demasiados detalles sobre su significado.

Ahora el intérprete, que ha protagonizado una serie de encontronazos con la justicia en los últimos años, ha decidido concentrarse en su música y en su plan para encarrilar su vida tras atravesar una etapa en la que se "olvidó" de quién era realmente.

"Pasé por una fase en la que lo hacía todo por y para mí en esta industria y era infeliz porque hacer cosas para otras personas es el mayor regalo de todos. Me estaba robando a mí mismo al no disfrutar de los momentos que debería estar disfrutando y haciendo cosas para otras personas. Me olvidé de cómo era, de cómo me había educado mi madre. Me salí del buen camino y me junté con mala gente", reconocía Justin en la revista Complex.

Por: Bang Showbiz