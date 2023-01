Justin Bieber quiere crear una nueva 'boy band'

El cantante Justin Bieber quiere crear un grupo de chicos para eclipsar a los componentes de One Direction -Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles y Louis Tomlinson- después de publicar su próximo disco, 'Purpose', el próximo 13 de noviembre.

"Justin cree que el grupo arrasaría en las listas de éxitos. El álbum de One Direction sale a la venta el mismo día que el suyo y Justin cree que están intentando hacerle sombra, así que esta es su manera de vengarse de ellos", contó una fuente a Life&Style.

Aunque Justin será el encargado de producir y dirigir la trayectoria de su boy band, no tiene pensado abandonar su carrera como solista para dedicarse a ello en exclusiva.

"Justin cree que con su respaldo, sus conexiones y su talento, podrían borrar a One Direction del mapa", añadió.

Por su parte, Niall Horan no considera una amenaza al cantante canadiense y no le preocupa la perspectiva de que el nuevo álbum de One Direction, 'Made in the AM', tenga que competir con el suyo en el mercado.

"No hay necesidad de que haya una pelea, si es que los fans se están peleando. Simplemente coincide que vamos a lanzar nuestros discos en la misma fecha. Ya nos ha pasado antes; nuestro primer par de álbumes fueron lanzados a la vez que los de Rihanna. Está bien. Sabes que te vas a enfrentar a alguien en las listas de éxitos, sencillamente vamos a lanzar los álbumes el mismo día", aclaró Niall en la revista Coup De Main.