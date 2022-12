Justin Bieber, primero en desafiar la norma de 'no selfis' en la gala del Met

Los invitados a la gala del Met -celebrada en el Museo Metropolitano de Arte este lunes- fueron advertidos de que no podían hacerse selfis, aunque el controvertido Justin Bieber fue el primero en desobedecer la orden dada por la editora de la edición estadounidense de Vogue, Anna Wintour, posando para una foto con la modelo Cara Delevingne nada más llegar al evento.

Según publica Page Six, la nota enviada por Wintour decía: "El uso de teléfonos para hacerse fotografías y utilizar redes sociales no estará permitido en el interior de la gala".

Pero el cantante de 21 años no fue el único en romper la norma impuesta para la velada, cuya temática fue 'China: Through the Looking Glass', ya que otras celebridades también compartieron fotos en sus perfiles de las redes sociales.

Kim Kardashian -quien acudió a la fiesta en un vestido de Roberto Cavalli- subió a Instagram varias imágenes a lo largo de la noche posando con otros rostros conocidos, como Madonna, Lady Gaga, Cher, Marc Jacobs o Jennifer Lopez, a quien describió como su "ídolo".

Madonna tampoco se quedó atrás y compartió diferentes fotografías con sus 3.7 millones de seguidores en Instagram, incluida una con Katy Perry y Lady Gaga, que acompañó con el texto: "Noche de chicas. Besando la lona. ¡Finalmente!".

Mientras que retuiteando la foto en su propia cuenta, Katy Perry bromeaba: "Sacamos sencillo mañana".

