Justin Bieber olvida canción en pleno concierto con Ariana Grande

La cantante Ariana Grande decidió sorprender a sus fanáticos con la inesperada visita de Justin Bieber a uno de sus conciertos para que la acompañara en el escenario a cantar "Love me harder", canción que la artista canta originalmente con la agrupación The Weekend.

Sin embargo, los asistentes fueron más que sorprendidos por culpa del cantante canadiense, quien al intentar hacer un dueto con ella, quedó en blanco y fue Ariana quien tuvo que sacar adelante el espectáculo cantando ella sola en la mayoría de la canción.

Publicidad

"Me siento muy mal. Olvidé la letra, Ariana... estuve una hora tratando de memorizarlas atrás del escenario" es parte de lo que se le escucha decir a Justin Bieber en las grabaciones de los asistentes, quienes no dejaron pasar este momento impune en la memoria del cantante.

Sin embargo, Justin no paró de disculparse y publicó varias fotografías en sus redes sociales junto a la artista de 21 años, en donde se lee: "Me divertí con Ariana, incluso aunque se me olvidaron todas las palabras".