Justin Bieber llama 'ballena' a una chica con sobrepeso

El cantante Justin Bieber sorprendió a los huéspedes del hotel Hyatt Regency de Perth (Australia) el pasado domingo cuando se burló del sobrepeso de una chica que se encontraba en la piscina del establecimiento.



"Había cuatro chicas jóvenes en bikini. Una de ellas era muy guapa, con pelo largo y moreno, creo que llevaría una talla 42, y Justin le preguntó: '¿Qué eres, hawaiana? '. Y ella contestó: 'No'. Y de repente Justin le dijo: 'Pareces una ballena'. A lo que la joven respondió: '¿Hablas en serio?'. Por si esto hubiera sido poco, él añadió: 'Deberías ir a 'The Biggest Loser' [programa estadounidense en el que concursantes con sobrepeso intentan perder el máximo peso posible]'. Toda la piscina le oyó llamar 'ballena' a esa chica tan guapa", explicó Helen Robinett, huésped del hotel, al portal News.com.au.



La huésped, muy indignada por la falta de respeto que había presenciado, no dudó en comunicárselo al hotel .



"Puse una queja en el hotel y ellos me dijeron que la chica estaba bien, que era fan de Bieber. Él no es nada sin el apoyo de sus fans y está abusando de ellas. La chica que tenía al lado me dijo: 'No puedo creer que haya dicho eso, es mi ídolo', a lo que contesté: 'Bien, pues consigue un nuevo ídolo'".



Helen también criticó a la estrella -quien había tenido el gimnasio y la piscina cerrados para su uso privado el día anterior- por sus acciones irresponsables dentro del agua teniendo enfrente a niños.



"Había dos niños pequeños con una pelota alrededor de la piscina y Justin les dijo: 'Eh niños, no hagan esto', y se lanzó a la piscina. Lo hizo dos veces", apuntó.



Un portavoz del hotel se negó a confirmar si había habido quejas en el hotel por la presencia del famoso huésped.



"Somos un hotel, tenemos cientos de huéspedes con nosotros, simplemente no podemos hablar de parte de todos y cada uno de los clientes que vienen e interactúan con otros huéspedes. Pero obviamente nosotros queremos que la gente que se aloja con nosotros se sientan cómodos y no intimidados por nadie. Tenemos seguridad, al igual que cualquier huésped VIP tiene su propia seguridad ", explicó el portavoz.

