Justin Bieber invita a cenar a varios extraños

Parece que los días salvajes de Justin Bieber han llegado a su fin y desde los últimos meses se estaría comportando como un caballero casi medieval, haciendo gala de un comportamiento "educado, respetuoso y extremadamente generoso", según cuentan fuentes anónimas al portal TMZ, quienes aseguran que el cantante canadiense pagó las cenas de varios clientes que hacían cola detrás de él en un restaurante, y este mismo domingo, invitaba a dos hombres que le cedieron su mesa, pasando a sentarse en la barra, para que él y sus amigos pudieran ocuparla.

"La persona que conocía Bieber ha vuelto", afirmaba uno de los informantes.

Hace unas horas se ha sabido que el 21 cumpleaños de Bieber estará marcado por su participación en el Comedy Central Roast, espectáculo donde se hacen bromas ácidas sobre la vida de la persona destacada, una experiencia que el ídolo adolescente pretende asimilar como si fuera una "terapia", una nueva etapa en su vida y una oportunidad de dejar atrás todos los errores cometidos en los últimos tiempos. Porque los ha habido, y él lo sabe, por eso hasta bromeaba con ello diciendo que había "trabajado duro" para proveer a los responsables del roast de suficiente contenido.

"Durante años he querido que Comedy Central haga un roast conmigo. Me dijeron que solo lo harían si les daba más material, por lo que en el último año he trabajado duro para ello... Finalmente, tras todo ese duro trabajo, por mi 21 cumpleaños va a suceder. Gracias Ryan Seacrest y Comedy Central por el anuncio. ¡A por ello! Lol", tuiteó.

Bieber cumplirá años el próximo 1 de marzo mientras que el roast de Comedy Central se grabará el 7 de marzo y se emitirá a finales de mes.

Por: BangShowbiz