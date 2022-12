Justin Bieber ha hecho un 'esfuerzo consciente' para cambiar

El siempre polémico Justin Bieber parece haber dejado atrás un conflictivo año 2014 en el que fue arrestado por conducción temeraria y en el que se vio envuelto en problemas legales con un vecino por tirar huevos a la fachada de su casa, entre otros líos. Ahora, ya superado aquello, el cantante ha reconocido haber tenido que hacer un "esfuerzo consciente" para cambiar, porque en principio no se encontraba preparado para mejorar su comportamiento.

"Tienes que hacer un esfuerzo consciente porque en distintas ocasiones gente buena se acercó a mí, pero yo no estaba preparado. Me decían: 'Venga Justin'. Pero yo no estaba listo para decir: 'Esto es lo que quiero cambiar, este es quien yo soy y este es quien no soy'. Lleva momentos de claridad decir: 'Eso es por lo que yo no soy así. Esa es la razón por la que no debería estar haciendo eso'. A lo mejor soy una mala influencia, pero para mí era como decir: 'Voy a seguir haciendo esto hasta que sienta que no debería estar haciéndolo'. A lo mejor estaba equivocado pero así es como aprendo y ahora me siento mejor", explica en 'Elvis Duran and the Morning Show' en una entrevista que se podrá ver mañana viernes.

Publicidad

Hoy en día el cantante de 21 años intenta rodearse solo de influencias positivas.

"Solo quiero estar rodeado de gente que yo sienta que me apoya, que me inspira y que se aseguran de que yo estoy siendo la mejor versión de mí mismo, porque hay mucha gente en esta industria que solo me quiere ver caer. Todo tiene que partir de ti mismo", asegura el canadiense.

Por: Bang Showbiz