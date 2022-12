Justin Bieber está arrepentido de sus conductas rebeldes

El siempre polémico Justin Bieber reconoce estar arrepentido del comportamiento que ha desplegado durante los últimos años y siente no haber contado con nadie que le parara los pies a tiempo.

"Me estaba volviendo más y más chulo. No tenía a nadie que me controlara. Miro atrás y me siento decepcionado conmigo mismo. Pero tienes que enfrentarte a tus errores, tienes que decir: lo siento si os he decepcionado. He enfadado a mucha gente durante los últimos años pero sé que todavía puedo hacer buena música y darle la vuelta a todo. He perdido algunas de mis mejores cualidades, y por eso me disculpo", aseguró en la revista Seventeen.

Lo que Bieber quiere dejar claro es que su problemática conducta no refleja quién es él realmente.

"Quiero ser honesto y hacer saber a la gente que esos errores no son lo que yo soy. Quien yo soy es alguien al que realmente le importa la gente", afirmó el cantante de 21 años.

En cuanto al amor, el joven canadiense -quien ha estado ligado sentimentalmente a Selena Gomez, y a quien se ha atribuido también romances con Kendall Jenner y Hailey Baldwin- se encuentra en plena búsqueda del amor definitivo.

"Necesito relaciones sanas con gente con la que me pueda sentir seguro, con gente a la que pueda contarle lo que sea sin ser juzgado. En una chica busco a alguien segura de sí misma y honesta. Tiene que ser muy atractiva y alguien con quien pueda verme pasando el resto de mi vida", concluyó.

