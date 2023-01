Justin Bieber cree que Jennifer Lawrence es 'muy sexy'

Contenido Prohibido: Fotos eróticas de famosos que fueron filtradas en Internet

"Por supuesto saldría con ella. Es muy sexy. Es increíble. Es tan mona...", confesó en la radio británica Capital FM, donde también le preguntaron por otras celebridades, como Britney Spears, que se llevó otro sí rotundo.

"Sí, saldría con ella. Es una leyenda. 'Hit me baby one more time' es una de las mejores canciones de la historia".

Sin embargo, el canadiense no lo tuvo tan claro con Beyoncé por respeto a su marido, el productor musical Jay Z.

"Sí, absolutamente. Aunque, obviamente, está con Jay Z".

Justin, que se encuentra promocionando su cuarto álbum de estudio, 'Purpose', acabó la ronda de preguntas revelando su admiración por Rihanna.

"Um sí, saldría con ella. Creo que es muy atractiva".

