Justin Bieber alcanzó la cima del éxito gracias a su belleza femenina

La belleza "femenina" de Justin Bieber fue una de las principales razones por las que el productor L.A. Reid se animó a ofrecerle un contrato en la discográfica Island Records después de que el cantante Usher les presentara en octubre de 2008.

"A las cuatro en punto Usher entró en mi oficina con un adorable chaval de catorce años. El crío era hermoso, como solo una mujer puede serlo, de una forma que rara vez encuentras en los hombres, y empezó a cantar tan pronto entró en la habitación. Me di cuenta inmediatamente de que el pelo de Justin era igual de importante que sus canciones, su voz, su cara o su presencia. Justin era simplemente hermoso, su superpoder era su cara", explica Reid sobre su primera reunión con Bieber en su libro 'Sing to Me: My Story of Making Music, Finding Magic, and Searching for Who's Next'.

Los rasgos aniñados de Justin han hecho que le comparen en más de una ocasión con la actriz de la serie 'Orange is the New Black' Ruby Rose. Aunque a Ruby no le molesta que le recuerden su parecido con el cantante, teme que para Justin sí pueda resultar "frustrante".

"He escuchado que a Justin le preguntan a menudo si es Ruby Rose. Debe ser muy frustrante para él", explicaba la intérprete en el programa de televisión 'Conan' el pasado verano.

Por: Bang Showbiz