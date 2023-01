Justin Bieber agradece a Kanye West por ir a uno de sus conciertos en Los Ángeles

El canadiense Justin Bieber quedó encantado con la asistencia del rapero Kanye West y de su mujer Kim Kardashian a su concierto este lunes en el Staples Center de Los Ángeles, donde presentó su espectáculo 'Purpose World Tour'.

"Doy las gracias a una de mis inspiraciones, Kanye West, por venir al concierto hoy. Tenía que hacerlo grande. #GiraPurposeEnLosÁngeles noche dos", tuiteó.

Publicidad

Kanye -quien recientemente admitió en Twitter que el sencillo de Justin 'What Do You Mean' era su canción favorita de 2015- llevó a su mujer al concierto, quien aprovechó para compartir un vídeo de su marido bailando con las canciones y un selfi juntos en su cuenta de Snapchat.

El joven canadiense ya mencionó a Kanye durante una actuación improvisada este sábado en el club 1 OAK de West Hollywood (California) en la que reiteró su admiración por el rapero.

"¿Os lo estáis pasando bien esta noche, chicos? No voy a dar un discurso de media hora porque no soy Kanye West. Me encanta Kanye. Es solo que tengo poco tiempo para ello. Lo único que voy a decir es que pasemos una buena noche, vamos a disfrutar. Seamos nosotros mismos. Creo que lo más difícil de conseguir en este mundo es ser nosotros mismos. Creo que la gente odia a las personas que son ellas mismas, ¿sabéis? A lo mejor solo estoy borracho o a lo mejor estoy diciendo la verdad, pero creo que la razón de que haya tanta gente que me odia es que soy yo mismo", afirmó Justin en un vídeo obtenido por Entertainment Tonight.

Por: Bang Showbiz