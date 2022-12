Julio Iglesias prefiere no llamar 'conquistas' a sus romances

Como toda gran estrella que se precie, Julio Iglesias ha dejado tras de sí una estela de leyendas urbanas que, en su caso concreto, suelen tener como eje central su amplio currículum amoroso, un ámbito de su vida en el que el cantante sigue haciendo gala de la discreción propia de todo un caballero, pese a no tener más remedio que reconocer que el "acto de amar" ha marcado su trayectoria vital.

"No, no creo que 'conquistar' sea una palabra bonita. Lo más bonito de todo dentro del amor es el propio acto de amar. He amado mucho a lo largo de mi vida, y aprendí del amor a vivir más la vida", confesó el intérprete al periódico brasileño O Dia.

Sin embargo, a sus 71 años a Julio aún le persiguen los rumores de romances esporádicos allá donde va, por lo que en el marco de su visita a Brasil ha querido aclarar que la relación que mantiene con la cantante Paula Fernandes (30) -con quien compartirá escenario este viernes en Río de Janeiro- es casi paternofilial.

"Ella tiene una voz maravillosa y es una mujer muy hermosa tanto por dentro como por fuera. Pero no, ella es como mi hija, no estoy saliendo con ella", añadió.

Pero el trepidante ritmo de su vida sentimental no es lo único que ha moderado el cantante en los últimos años, ya que desde hace tiempo ha renunciado a los excesos para intentar compensar los estragos que el paso del tiempo pueda haber causado a su buen hacer ante el público.

"Todo son sacrificios diarios. Me encanta comer, pero ya no como demasiado. De beber vino, pues más bien poquito. Toda mi vida, hablando físicamente, es mucho más difícil. Solamente cantar se ha ido volviendo cada vez más sencillo", confesaba recientemente al periódico O Globo.