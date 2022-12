Julio Iglesias podría arruinar la boda del actor Danny Dyer

El poder de seducción de Julio Iglesias no ha disminuido ni un ápice con el paso del tiempo, visto cómo a sus 71 años todavía cuenta con un ejército de seguidoras que suspiran por él, entre las que se encuentra la prometida del actor inglés Danny Dyer, Joanne Mas.

De hecho, el gran sueño de Joanne es que el cantante ofrezca una actuación en su boda, algo que seguramente no hará demasiada gracia a su futuro marido después de escucharla repetir en varias ocasiones que si finalmente Julio accede a cantar en su gran día, se plantearía dejar plantado a Danny en el altar para fugarse con él.

"Jo es una de las mayores fans de Julio Iglesias, ha estado en todos sus conciertos. Su sueño sería que actuara en su boda, está intentando contactar con su mánager. Pero no deja de bromear con que, si él canta en su boda, puede que acabe casándose con él", aseguró una fuente al periódico Daily Mirror.

Las leyendas urbanas aseguran que Julio cuenta con un currículum sentimental capaz de hacer sonrojarse al mismísimo Casanova, aunque él siempre ha preferido hacer gala de la discreción propia de todo un caballero negándose a hablar en público de sus "conquistas" -más de 3.000 mujeres según los rumores-, un término que ni siquiera le gusta utilizar.

"No, no creo que 'conquistar' sea una palabra bonita. Lo más bonito de todo dentro del amor es el propio acto de amar. He amado mucho a lo largo de mi vida, y aprendí del amor a vivir más la vida", confesaba el intérprete al periódico brasileño O Dia.