Julio Iglesias: 'Mi hijo Enrique es el rey de la casa'

Pese a que suelen pasar años sin verse y no se comunican precisamente a diario por teléfono, está claro que la relación entre Julio Iglesias y su exitoso hijo Enrique se caracteriza por la cordialidad y por el constante intercambio de halagos, como ha vuelto a demostrar el incombustible Julio al revelar que el pequeño de sus tres hijos con Isabel Preysler ha "conquistado" con su música a toda la familia: una situación que le hace sentirse "extremadamente afortunado" con su descendencia.

"Mi hijo Enrique es un campeón, de hecho podría decir tranquilamente que es el rey de mi casa [de la vida familiar que comparte con Miranda Rijnsburger] porque mis cinco hijos pequeños no paran de escuchar sus canciones en sus habitaciones. La música de Enrique, y también la de Julio José, invade mi hogar desde la mañana hasta la noche; la verdad es que me siento extremadamente afortunado de lo bien que les va a todos mis chicos", confesó orgulloso el astro de la música al portal de noticias Female First.

Los elogios que dedica el veterano intérprete a su famoso vástago quizá le sirvan para suavizar el intenso debate que se generó tras revelar que -en los más de 10 años de relación que mantienen Enrique y la extenista Anna Kournikova- jamás había tenido la oportunidad de conocer personalmente a su nuera, unas declaraciones a las que Enrique trató posteriormente de restar importancia destacando el "apoyo" incondicional que siempre le ha prestado su progenitor.

"A decir verdad, no es que tengamos una relación estrecha. No nos vemos mucho y no hablamos precisamente todos los días por teléfono. Pero él sabe que me tiene aquí para lo que necesite y yo sé también que siempre podré contar con su apoyo. Le quiero y le admiro muchísimo, porque es mi padre y porque es un gran referente musical", aseguraba la estrella del pop en una entrevista al canal estadounidense CBS, como parte de la gira promocional que ha iniciado por todo el mundo para promocionar su más reciente lanzamiento, 'Sex + Love', que coincidirá próximamente en las tiendas de discos con el nuevo disco recopilatorio de Julio: 'Julio Iglesias: 1, The Collection'.