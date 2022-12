Julieta Venegas: 'Paulina Rubio y yo jugamos en ligas diferentes'

Aunque la cantante Julieta Venegas disfrutó mucho grabando con su compatriota Paulina Rubio el tema de Coti 'Nada Fue Un Error', no cree que la chica dorada y ella tengan nada en común más allá de esa esporádica colaboración musical porque nunca le ha interesado sumarse al grupo de "divas sumisas" que reinan en las listas de éxitos de todo el mundo.

"Puede que [yo y las jóvenes compositoras con las que trabajo] no agitemos esa bandera, pero somos feministas en lo cotidiano. Ejercemos nuestra creatividad, nada que ver con las divas habituales en las discográficas, que son sumisas a pesar de que hagan vídeos supuestamente provocadores. Entiendo lo que hacen, yo me divertí cuando grabé con Paulina Rubio. Pero, más allá de la sociabilidad, jugamos en ligas diferentes", afirma Julieta en una entrevista al periódico El País.

Por esa misma razón, la cantautora mexicana tampoco ha querido nunca cantar en inglés para probar suerte en el mercado anglosajón -como sí han hecho Paulina y muchas otras de sus compañeras de profesión- a pesar de que domina perfectamente el idioma al haber crecido en Tijuana.

"Incluso cuando actúo en Estados Unidos, uso el español. Aunque sea inevitable, me entristece que los hijos o los nietos de los emigrantes mexicanos terminen olvidando el idioma en el que fueron concebidos", añade.

En el fondo, Julieta sigue siendo la misma "niña arisca" y poco amiga de hablar en público que se interesó en la música buscando "refugio" y no un vehículo para saltar a la fama.

"Sí, era bastante arisca. No era una niña muy simpática, yo no sé si era por timidez. Me costaba mucho acercarme a la gente, tener comunicación... y encontraba mi refugio en la música: nunca fui una niña muy extrovertida. Y creo que son características que aún sigo teniendo", confesaba la mexicana a la revista Teve.