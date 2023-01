Julianne Moore no trabaja cuando sus hijos están en casa

La actriz Julianne Moore -madre de Caleb (18) y de Liv (13) con su marido Bart Freundlich- quiere hacer fácil la conciliación de su carrera con la maternidad, por lo que insiste en que sus películas se rueden en Nueva York para estar cerca de casa; además se niega a responder el teléfono o correos de trabajo cuando está con sus hijos.

"Por la noche no respondo correos electrónicos de trabajo ni cojo el teléfono a no ser que sea una emergencia. Si tengo que leer guiones, ir a una reunión o hacer una entrevista, lo hago durante el horario escolar. No creo que haya concedido una entrevista después de las tres de la tarde en toda mi vida. Incluso en mi vida social trato de ver a mis amigos durante el horario escolar, simplemente porque quiero estar en casa cuando mis hijos lleguen. Quiero cenar con ellos", explica a la revista Marie Claire.

A Julianne (55) le resulta "difícil" encontrar grandes papeles, pero no cree que esto se deba a su edad.

"Me han estado preguntando esto desde que tenía 30 años. Siempre es algo difícil de contestar. Es muy difícil encontrar papeles, sin importar lo mayor que seas, sin importar dónde estés o si eres un hombre o una mujer. La industria del cine no se centra en encontrar buenos papeles para actores y actrices, se centra en crear películas que recauden el mayor dinero posible", añade.