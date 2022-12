Julianne Moore es la compañera de trabajo ideal

La actriz Julianne Moore está cosechando fama de ser una de las actrices más simpáticas de Hollywood ya que durante las jornadas de trabajo crea un estrecho vínculo con sus compañeros de reparto y con el resto del equipo.

"No podrías encontrar a una persona más generosa para trabajar en este negocio. Saca tiempo para todo el mundo, sin importar su cargo. Incluso se ofreció a cuidar a los niños de los trabajadores, nunca se olvida de los cumpleaños y da consejos a todo el que lo necesite", declaró una fuente a la revista OK!

Julianne tuvo incluso el buen juicio de recontratar a varios empleados de la productora eOne -encargada de su próxima película, 'Maps to the Stars'- que habían sido despedidos.

"Tiene clase y se merece todo el éxito", añadió la fuente.

La actriz de 54 años -madre de Caleb (17) y Liv (12) con su marido el director Bart Freundlich- tomó la decisión de centrarse en su vida personal en lugar de en su carrera porque no era feliz hasta que formó una familia.

"No pasé tiempo con ellos, no invertí [en mi familia]. Una cosa que solía decir a mis amigas era: Hay una previsión de que tu vida personal ocurra, pero tienes que hacer que tu carrera suceda. Y eso no es cierto. Tienes que hacer que tu vida personal funcione tanto como tu carrera", declaraba recientemente la actriz a The Hollywood Reporter.