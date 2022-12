Julia Roberts: 'Triunfar en Hollywood era más fácil antes'

La carismática Julia Roberts está convencida de que los jóvenes actores que comienzan ahora en el mundo del cine lo tienen bastante más difícil que cuando ella comenzó, básicamente porque la gente ya no es tan "amable" como lo era antes, situación que se complica con la oleada de críticas que puede llegar a haber en internet.

"Creo que era más fácil cuando yo comenzaba. Probablemente más que ahora. La gente era más amable, creo yo. Ahora la gente se escuda en el anonimato para criticar. Simplemente hay mucha gente que se esconde", contó al programa 'Entertainment Tonight'.

Publicidad

En cuanto a qué consejo daría a todo aquel que aspire a ser estrella de Hollywood, Julia prefirió quedarse al margen: "Nunca pidas consejo a un actor. Nunca".

La actriz de 'Pretty Woman' -madre de Hazel y Phinnaeus y Henry con su marido Daniel Moder- siempre ha tenido una actitud muy relajada ante su profesión, hasta el punto de haber asegurado que nunca ha sido "ambiciosa" y que tampoco se enfadaba cuando papeles que ella quería se los terminaban dando a otra persona.

"Siempre he pensado que hay sitio para todos. No me considero una persona ambiciosa. Cuando no me daban un papel -incluso cuando era joven y necesitaba pagar el alquiler- pensaba: 'Vaya, se lo han dado a otro. Lo va a hacer muy bien'. Nunca me sentí mal", confesa a la revista InStyle.

Por: BangShowbiz