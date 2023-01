Julia Roberts habló sobre los numerosos casos de acoso sexual en Hollywood

La actriz Julia Roberts no ha dudado en condenar enérgicamente el trato denigrante que se desprende de los numerosos casos de acoso y abusos sexuales que implican a rostros tan conocidos del séptimo arte como Harvey Weinstein, Kevin Spacey o Louis C.K., aunque por otro lado admite sentirse "mal" ante el hecho de que ella sea una de las pocas estrellas femeninas que no puedan corroborar con sus propias experiencias el ambiente de desprotección en el que, durante décadas, han vivido muchos de sus compañeros de profesión.

"Bueno, la verdad es que todo esto es muy feo desde numerosos puntos de vista. Yo nunca he sufrido una experiencia de este tipo, y la verdad es que de algún modo me siento mal porque no sé por qué yo me he librado y otras personas no", ha confesado la intérprete a su paso por el programa de televisión 'Today', antes de expresar su pesar y su indignación ante el "infierno" que han tenido que atravesar las víctimas.

"Cuando escuchas estas historias se te encoge el corazón, estamos hablando de historias terribles que duelen especialmente a quienes tenemos hijas. Comprendo que ha sido un infierno lo que estas mujeres han vivido, pero no se trata de algo que yo haya vivido o sentido personalmente", ha añadido.

A pesar de no haber experimentado en primera persona prácticas tan lamentables que son un reflejo claro de las injustas relaciones de poder y sometimiento que se dan en muchos otros sectores profesionales, la artista estadounidense no tardó en reaccionar públicamente tras destaparse el primero de los escándalos que han sacudido los cimientos de la meca del cine: la publicación por parte del diario The New York Times del sinfín de testimonios que daban cuenta del carácter "depredador" de Harvey Weinstein.

"Un hombre poderoso y corrupto hace uso de su influencia para abusar y manipular a las mujeres. Hemos escuchado a lo largo de los años demasiadas historias que nos enfurecen y nos rompen el corazón, y ahora volvemos a hacerlo. Estoy convencida, sin embargo, y tengo la esperanza de que la sociedad se unirá para combatir este tipo de comportamiento depredador, ayudar a las víctimas y permitirles alzar la voz para poder curar sus heridas", manifestaba a través de la nota.