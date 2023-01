Julia Roberts disfruta cocinando en Navidades

Para la actriz Julia Roberts -madre de Hazel y Phinnaeus (11) y Henry (8) con su marido Daniel Moder- una de las mejores cosas del periodo navideño es poder probar nuevas recetas y agasajar a sus invitados con sus delicias culinarias.

"Me encanta cocinar de todas maneras y lo bueno acerca de las vacaciones es que tienes la excusa perfecta para estar en la cocina durante días y días. No solo me gusta cocinar cada día para nosotros cinco, sino que también me resulta muy emocionante sacar los libros de cocina y encontrar cosas nuevas y deliciosas y cocinar mucha comida para un gran grupo de gente".

Aunque la intérprete disfrute innovando en Navidad, también recurre cada año a las recetas de siempre.

"En concreto, hay una receta de coles de Bruselas que tengo. Requiere cortarlas en tiras para empezar, lo cual creo que es el secreto para unas deliciosas y sabrosas coles de Bruselas. Le gustan mucho a mi marido y las hago cada año".