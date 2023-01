Julia Roberts da lecciones sobre cómo sacar adelante un matrimonio

La actriz Julia Roberts cree que la clave del éxito de su matrimonio con Daniel Moder -padre de sus hijos Hazel y Phinnaeus (10) y Henry (8)- es que ambos apuestan por sacar adelante su relación.

"Creo que todo depende de estar comprometidos el uno con el otro, tener los mismos valores y querer las mismas cosas en la vida. Y en lo que respecta a mantener viva la llama según pasan los años, una amiga mía me dijo una vez una cosa muy acertada. Me dijo: 'Si quieres tener una relación interesante, quédate en la que estás', y creo que es cierto porque después de 15 años juntos la dinámica que existe entre nosotros me parece fascinante. Así que puede que la clave sea continuar apostando por nuestra pareja e interesándonos por ella", reveló la intérprete a la revista HELLO!

Julia cumplió 48 años el pasado mes de octubre y quiso celebrar una ocasión tan importante en su casa rodeada de sus más allegados.

"Celebré mi cumpleaños de una manera salvaje: tomándome un día libre en el que no tuve que hacer nada más que quedarme en casa y pasármelo bien, lo cual hice desde el momento en el que me desperté hasta el segundo en el que me quedé dormida en el sofá agotada. Jugué quince rondas de mahjong con mis amigas y pasé un día maravilloso".