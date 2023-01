Julia Roberts cree que los besos son el secreto del éxito de su matrimonio

La carismática Julia Roberts está convencida de que su matrimonio con el director de fotografía Danny Moder sigue igual de bien que hace 13 años porque se besan a menudo. De hecho, en el programa de Mario Lopez, 'Extra', no dudó en aconsejar esta medida a otras parejas.

"[¿Un consejo?] No sé, supongo que besarse, ¿no?", contestó Julia.

La pareja, que tiene tres hijos, -los mellizos Hazel y Finn (10) y Henry (8)-, trabajó junta recientemente en la película 'El secreto de sus ojos', y a pesar de pasar el día juntos, no tuvieron problemas para diferenciar su carrera con su vida personal.

"Hacíamos todo el trabajo durante el día y en el coche, y cuando llegábamos a casa éramos capaces de apartarlo, algo realmente gratificante".

La protagonista de 'Pretty Woman' alabó recientemente a su marido por hacerla "verdaderamente feliz" y cree que gran parte de su éxito en el cine se debe a él.

"No sé si habría tenido tanto éxito en algunas de las cosas en las que me he volcado si no hubiera estado tan cerca de mí físicamente [durante el rodaje de 'El secreto de sus ojos']. Hay algo especial en tener tu lugar más seguro del mundo en la misma habitación", contaba este octubre en la revista Allure.