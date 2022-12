Judi Dench está pensando en hacerse un tatuaje

La actriz Judi Dench cumplió el pasado 9 de diciembre 80 años y desde entonces no ha dejado de pensar en hacerse un tatuaje que celebre tan importante aniversario. Sin embargo, y pese a que su hija Finty, de 42 años, le anima a hacérselo, teme que el dibujo que ha elegido tenga algún significado ofensivo.

"Finty quiere que me haga uno. Hay un símbolo indio que me gusta que imagino que representa la vida, el amor y todo lo demás. Uno de los cámaras que trabajaba en 'El Exótico Hotel Marigold 2' me dijo lo que significaba, pero no me fío. Podría ser algo increíblemente grosero", contó la actriz a la revista Good Housekeeping.

La actriz reconoce que no es lo suficientemente vanidosa como para pasar por el bisturí aunque no le importaría perder de vista las arrugas.

"Nunca me he hecho ninguna operación de estética en la cara. ¿Si quiero hacerlo? ¡Claro que sí! Me gustaría volver a tener una piel suave. Quiero que todo el mundo me diga que tengo 39 años. Pero soy muy aprensiva. No creo que sea lo suficientemente vanidosa. No es que no me importen las arrugas, por supuesto que sí, pero no tanto como para hacerme algo. Mi agente además se volvería loco. Yo misma me alejaría de los papeles para gente mayor", concluyó.