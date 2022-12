Juanes se define como 'un hombre de extremos' a la hora de sentir

El cantante Juanes (42) se ha caracterizado siempre por los mensajes alegres y optimistas que transmiten sus canciones -su último disco se titula 'Loco de Amor'- pero en la vida diaria, al igual que el resto de mortales, el cantante sufre altibajos emocionales, aunque reconoce que en su caso los vive con mucha "intensidad".

"Aunque yo siempre me siento 'Loco de Amor', eso no significa que esté feliz siempre. Uno también se enloquece de amor en el sentido del delirio. Sí me considero una persona que cree mucho en el amor y que vive intensamente de esa manera. Es decir, cuando estoy muy feliz estoy muy feliz, pero cuando estoy triste me pongo muy triste", señala el artista en una entrevista al periódico El Mundo.

Pero Juanes tuvo que trabajar duro para convertirse en una de las grandes estrellas de la música latina -llegó a Los Ángeles sin hablar inglés y con 4.000 dólares en el bolsillo- lo que le ha inculcado este "amor" por la vida y grandes dosis de humildad.

"Amo locamente a mis hijos y a mi esposa, amo mi país y mi música. Creo que la única misión que tenemos en la vida es aprender a amar. En cambio el ego es terrible, es destructivo... Cuando voy a tomar decisiones trato de imaginarme lo que yo contestaría y lo que contestaría el ego. Y siempre te das cuenta de que el ego está equivocado", añade en la misma entrevista.