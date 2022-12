Juanes se considera un padre excelente

A diferencia de muchos de sus compañeros de profesión, el cantante Juanes no se plantea ni por un momento que su carrera profesional haya perjudicado su labor como padre de Luna (11), Paloma (9) y Dante (5), fruto de su matrimonio con Karen Martínez, ya que tiene muy claro que lo importante no es la cantidad de tiempo que pasa junto a ellos, sino la calidad del mismo.

"Me considero el mejor papá porque amo a mis hijos de una manera exagerada, son lo más grande que me ha pasado en la vida. Ha cambiado totalmente la perspectiva de las cosas para mí y me muero por ellos. Uno como padre de familia y por sus hijos hace lo que sea. Es una responsabilidad muy grande pero también muy bonita, llena de alegrías", aseguró a la presentadora Carolina Macallister en el portal Uforia.

En la actualidad Juanes reside junto a su familia en Miami, pero lejos de lamentarse porque sus hijos no vayan a crecer rodeados de la cultura colombiana en la que se educó él, considera que son unos afortunados por poder disfrutar de la mejor parte de ambos mundos.

"Mis hijos han nacido en Estados Unidos. Hablan español, pero viven en la cultura estadounidense. Escuchan música en inglés, televisión en inglés, pero tienen un bagaje. Así es la comunidad hispana en Estados Unidos, y yo cada vez la siento más fuerte", aseguraba recientemente en una entrevista al periódico El País.