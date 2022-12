Juanes: 'La fama no te aporta nada importante'

A pesar de lo duro que ha luchado para convertirse en una de las grandes estrellas de la música latina, Juanes -que llegó a Los Ángeles sin hablar inglés y con 4.000 dólares en el bolsillo- no le da ninguna importancia a su fama porque es muy consciente de que es una situación muy voluble que podría desaparecer de la noche a la mañana.

"La fama es efímera, es algo que viene y va y que la mayoría de las veces... como que no te aporta nada. Yo creo que lo más importante es el éxito personal y eso no está relacionado directamente con la fama. Yo creo que ser exitoso es más bien ser feliz y tratar de encontrar ese equilibrio y esa conexión contigo mismo, para poder llevar la vida y aceptar lo que eres", afirma el colombiano en una entrevista a VEVO News.

La mayor fuente de satisfacción en la vida de Juanes ahora no es su carrera profesional, sino su papel de padre de Luna (11), Paloma (9) y Dante (5), fruto de su matrimonio con la modelo Karen Martínez.

"Me considero el mejor papá porque amo a mis hijos de una manera exagerada, son lo más grande que me ha pasado en la vida. Ha cambiado totalmente la perspectiva de las cosas para mí y me muero por ellos. Uno como padre de familia y por sus hijos hace lo que sea. Es una responsabilidad muy grande pero también muy bonita, llena de alegrías", aseguraba a la presentadora Carolina Macallister en el portal Uforia.