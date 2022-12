Juanes deja atrás crisis creativa gracias a Juan Luis Guerra

Aunque hoy día triunfa con su último disco 'Loco de amor', lo cierto es que los seguidores del cantante Juanes pueden continuar deleitándose con su música gracias, en gran parte, a los acertados consejos de Juan Luis Guerra, ya que el legendario músico fue el único capaz de animarle a continuar con su carrera cuando se encontraba inmerso en una de sus peores crisis artísticas.

El colombiano nunca ha ocultado los difíciles momentos que atravesó hace años al sentirse completamente desconectado de su público y de su propia creatividad, una crisis que consiguió superar siguiendo la filosofía de Juan Luis Guerra: concentrarse en la pasión por componer en vez del éxito de sus canciones.

"Para el concierto MTV Unplugged tuve la suerte de trabajar con Juan Luis Guerra y cuando pude sentarme a charlar un ratito con él me dijo: 'Tranquilo, esto es algo que nos pasa a todos. Las carreras largas en el mundo de la música son así, a veces vas a estar arriba y a veces abajo. Tienes que saber que esto va a ser así, y puede que no te pase solo una vez'", confesó el cantante en el programa 'Los Informantes' de Caracol TV.

Las renovadas energías con las que Juanes superó su particular "depresión" creativa le han permitido dedicar estos últimos años a buscar el equilibrio entre su agenda profesional y el cuidado de su familia, para no volver a sufrir las mismas traumáticas separaciones que marcaban el inicio de sus giras en el pasado.

"Cuando Dante tenía solo un año solía quedarse llorando en la puerta cuando me veía salir de casa, porque quería que estuviese con él. Era un dolor que me mataba, porque cuando nacieron Luna y Paloma estuve ausente por mi trabajo, y yo sabía que en aquel momento Dante me necesitaba. Así que decidí estar ahí para él", concluyó el artista.

