Juanes cree en Dios a su 'manera'

La infancia del cantante Juanes transcurrió en un hogar en el que la fe católica jugaba un papel muy importante, pero con el paso del tiempo sus creencias han ido alejándose de la religión organizada para dar paso a una visión más personal de Dios.

"Vengo de una familia muy católica, pero a mis 43 años ya tengo mi propia manera de entender la fe", explica el intérprete al periódico chileno Hoyxhoy.

A pesar de que en cuestiones religiosas es un espíritu libre, el colombiano no pudo evitar emocionarse cuando tuvo la oportunidad de actuar frente al Papa Francisco hace unas semanas en Filadelfia (Estados Unidos) porque fue un momento "importantísimo" para él.

"Ese fue un momento muy especial. Fue algo muy espiritual. A pesar de cómo entiendo mi fe hoy en día, ese episodio es importantísimo para mí en lo personal y lo profesional. La verdad es que fue muy chévere poder cantar canciones específicas que quizás en la radio o en lo cotidiano no tienen mucha cabida. Hay una parte social que tienen mis canciones y afortunadamente pude estar ahí para cantarlas", añadió.

A día de hoy, y después de haber cantado en innumerables países y frente a algunas de las autoridades más importante del mundo, Juanes sigue sorprendiéndose de su propio éxito.

"Uno de los primeros recuerdos que llegan a mi cabeza es de una presentación en Madrid, cuando estábamos promocionando 'A Dios le pido'. No podía creer que estuviera tocando allá. Recuerdo que volamos a Argentina y al día siguiente fuimos a la radio. Y la canción ya estaba sonando allá. Ahí fue cuando me dije: 'Wow, esto está pasando de verdad'. No podía creer que mis canciones estuvieran sonando en tantos países", recordó emocionado el artista, que resume su trayectoria en escasas palabras: "Digamos que han sido muchas cosas en poco tiempo".