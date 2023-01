Jóvenes, estadounidenses y latinos: así son las nuevas estrellas

Hasta hace poco, las estrellas estadounidenses con padres latinoamericanos intentaban ocultar sus raíces, llegando incluso a cambiar su apellido en algunos casos, para evitar verse encasillados en los papeles de narcotraficantes, sirvientes o cantantes de rancheras. Sin embargo, la revolución latina que azota Hollywood ha hecho cambiar las tornas y ahora cualquiera capaz de chapurrear medianamente español aprovecha esa baza para triunfar en dos mercados a la vez.

La serie 'Orange is the New Black' se ha convertido en una cantera de jóvenes promesas como Jackie Cruz -la 'Flaca' en la ficción- o Dascha Polanco, pero ninguna de ellas ha acaparado tantos titulares como su compañera de reparto Diane Guerrero. La actriz salió definitivamente del anonimato el pasado enero cuando reveló la historia de cómo su familia había sido deportada de vuelta a Colombia sin previo aviso mientras ella -que tiene nacionalidad estadounidense- se encontraba en el colegio.

Si hay algo que guste en la industria del entretenimiento son las historias de superación, y la joven Becky G -cuyo verdadero nombre es Rebbeca Marie Gomez- es la personificación del sueño americano. La cantante ha pasado de vivir en el garaje de sus abuelos junto a sus padres y sus hermanos a arrasar en las listas de éxitos con temas como 'Shower'. Además, se ha estrenado en la actuación con un cameo en la serie 'Empire' interpretando, como no, a una joven latina de armas tomar.

Camila Cabello, Lauren Jauregui y Ally Brooke Hernandez -tres de las componentes del grupo juvenil Fifth Harmony- también forman parte del grupo de jóvenes latinas orgullosas de sus raíces. Aunque solo Camila y Lauren hablan español fluido, la banda ha grabado varios temas en ese idioma para expandirse en el mercado latinoamericano.

En el grupo de jóvenes estadounidenses y latinos existe una categoría especial reservada a los retoños de las estrellas latinoamericanas, del que forman parte la actriz Genesis Rodriguez -hija de José Luis Rodríguez, El Puma- y Chiquis Rivera, hija de la cantante Jenni Rivera. Las dos han visto despegar sus carreras este año, Genesis al participar en las películas 'Big Hero 6' y ' Run All Night' y Chiquis al lanzar su primer disco al mercado, 'Ahora'.