Josh Hutcherson defiende a Jennifer Lawrence tras la filtración de sus fotos desnuda

A pesar de que la actriz Jennifer Lawrence ha preferido mantener un perfil bajo desde que se filtraran una serie de imágenes suyas en actitud comprometida, su compañero de reparto en la saga de películas 'Los Juegos del Hambre', Josh Hutcherson, ha querido salir en su defensa para denunciar lo duro que resulta vivir temiendo que alguien invada tu ámbito privado, una situación que estaría resultando insoportable para la oscarizada actriz ya que no deja de "ser humana como todos los demás".

"La verdad es que no he hablado con ella, pero creo de corazón que todo este asunto es ridículo. Nosotros también somos humanos como todos los demás, queremos vivir nuestras vidas y ser gente normal, no es justo en absoluto", aseguró el joven actor a ET Canada.

De hecho, Josh ya ha experimentado en primera persona la impotencia de comprobar cómo material estrictamente personal es expuesto a la opinión pública, después de que el año pasado saliera a la luz una fotografía suya desnudo.

"Creo que cada uno tenemos nuestra propia manera de lidiar con ello. Obviamente es algo que jamás desearías que te ocurriera y es muy desafortunado que suceda. Pero sobre todo, detesto la manera en que el mundo juzga este tipo de asuntos, no es justo", concluyó.

Por: Bang Showbiz