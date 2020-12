Jorge Cárdenas habla de los ataques que recibe en redes por sus posiciones políticas

El actor Jorge Cárdenas se volvió un personaje polémico en Twitter por decir sus posiciones políticas con vehemencia. Cualquier trino que escribe se vuelve viral gracias a detractores y las personas que lo apoyan. Un tema que se volvió “aburridor” para él.

“Para nadie es un secreto que yo soy más de derecha (…) Yo no conozco casi los comentarios porque a mucha gente que insulta y agrede la tengo silenciada o bloqueada. Su objetivo, que es atacarme, no lo consiguen porque no los leo”, afirma.

El tema de libertad de expresión es algo que Cárdenas no entiende, pues asegura que a pesar de ser un derecho que "para muchos está dirigido solo si comparte mí mismo pensamiento”.

“Si alguien piensa diferente a mi entonces la libertad de expresión la tomo para mí y la uso para ofender, atacar, agredir, amenazar. Hay mucha gente que no piensa como yo y me escribe con argumentos y no las bloqueo ni las silencio, al contario las leo y a veces entablamos un tipo de conservación”, asegura el actor.

Además, en esta conversación, el actor desmintió los rumores y falsas noticias de que Semana lo contrató como columnista.

“Todos los seres humanos somos animales políticos, pero hay quienes tienen el cuero para hacer política y hay otros como yo que no lo tenemos”, finalizó.

