Jonathan Rhys-Meyers se disculpa por su 'pequeña recaída' en el alcohol

El actor Jonathan Rhys-Meyers -famoso por protagonizar la serie 'Los Tudor' y la película de Woody Allen 'Match Point'- ha recurrido a la cuenta de Instagram de su novia, Mara Lane, para disculparse públicamente por su "pequeña recaída" después de que a principios de este mes salieran a la luz unas fotografías suyas caminando por las calles de Londres en evidente estado de embriaguez mientras se bebía una botella de vodka.

"Mara y yo queremos daros las gracias por todo vuestro apoyo y amabilidad en este momento. Pido disculpas por haber sufrido una pequeña recaída y espero que la gente no piense demasiado mal de mí por ello. He dejado de beber inmediatamente y todo esto no tiene nada que ver con 'Damascus Cover' [su última película], ya que no estaba previsto que yo acudiera al Festival de Cine de Cannes este año, y me quiero disculpar ante mis fans y compañeros", reza el mensaje del intérprete.

Jonathan, que fue arrestado en el aeropuerto de Dublín (Irlanda) en 2007 por embriaguez e ingresado de urgencia en el hospital por un supuesto intento de suicidio en 2011, asegura ahora haber vuelto al "buen camino" y a su habitual estilo de vida saludable.

"Estoy de nuevo en el buen camino y agradezco los buenos deseos. Lamento mi desaliñada apariencia [en las imágenes]. Iba de camino a casa después de salir de casa de un amigo y no me había cambiado. Creo que he cometido un error y me siento bastante avergonzado, pero esto ha sido solo un pequeño bache en mi recuperación. Aparte de esto, llevo un estilo de vida saludable. Besos y bendiciones", añade en la publicación de Instagram.