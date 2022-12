Jon Voight disfrutó viendo a su hija y a su nieta juntas en 'Maléfica'

Pocas cosas pueden hacer más ilusión a un veterano actor que ver a su hija y a su nieta compartiendo pantalla. Quien así se ha sentido ha sido Jon Voight, padre de Angelina Jolie y abuelo de Vivienne Jolie-Pitt (5), protagonistas ambas de la película 'Maléfica', quien ha recordado también cómo en el año 1982 Angelina debutaba en el cine a los cuatro años en la cinta 'Lookin' to Get Out'.

"Vivienne está increíble. Es maravillosa. Fue un momento precioso ver en pantalla a Angie con ella. Estaban fantásticas juntas. Fue genial. Es una maravilla ver a tu pequeña nieta; igual que cuando vi a Angie en el cine", aseguró a la revista Us Weekly.

Sin embargo, Jon Voight prefiere no hacer comparaciones entre los debuts de madre e hija.

"No puedes compararlas porque cada una es como es. Pero ha sido chocante verla. Ha sido genial, de verdad", afirmó.

Está claro que en eso coincide con Angelina, quien quedó muy contenta con las aptitudes de la pequeña de sus hijas frente a la cámara.

"Así es Vivienne. La llamamos mi sombra. Es muy cariñosa, es una niña de mamá, por lo que su elección fue algo natural. [Trabajar con ella] fue muy fácil y muy divertido", añadió al portal Access Hollywood.